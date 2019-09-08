Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 21:08

Париж. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Президенты Франции и РФ Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора согласились, что есть предпосылки для организации в ближайшие недели саммита в "нормандском формате" в Париже, сообщает Елисейский дворец.

"Оба президента подтвердили, что нынешняя динамика может позволить в ближайшие недели созвать саммит в "нормандском формате" в Париже, чтобы добиться прогресса в выполнении минских договорённостей", - отмечается к коммюнике, выдержки из которого приводят в воскресенье парижские СМИ.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что "в ходе обсуждения (Путиным и Макроном - ИФ) перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования. Подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата".

Путин, как сообщили в пресс-службе, "отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита "нормандской четверки", а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи".

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