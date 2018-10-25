Макрон и Трамп договорились обсудить с Путиным ДРСМД - "Блумберг"
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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер США Дональд Трамп в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает агентство "Блумберг".
Кроме этого, Э.Макрон и Д.Трамп обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии.
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1аю ар де
Интерфакс