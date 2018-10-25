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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 20:28 25.10.2018 - 20:28

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер США Дональд Трамп в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает агентство "Блумберг".

Кроме этого, Э.Макрон и Д.Трамп обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии.

20 октября Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. "Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - сказал он.

В то же время Д.Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

При этом президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. "Россия не соблюдала соглашения, так что мы из него выйдем", - сказал он.

1аю ав

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