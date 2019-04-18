Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 13:57

Париж. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг приветствовал действия пожарных при ликвидации пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.

На встрече с пожарными в Елисейском дворце французский лидер поблагодарил их за проявленную отвагу.

"Вся страна и весь мир смотрел на вас, и с вас нужно брать пример. Вы были прекрасным примером того, какими людьми мы должны быть", - отметил глава государства.

Э.Макрон добавил, что решил наградить пожарных золотыми медалями "за отвагу и самоотверженность".

Французский президент в четверг принял в Елисейском дворце около 300 пожарных, которые в течение 15 часов тушили пожар в Нотр-Даме де Пари.

Кроме того, чествовать пожарных будут позже в четверг и на церемонии, которую организует парижская мэрия.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Э.Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.

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