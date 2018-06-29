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Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что очень хотел бы увидеть успешную реализацию Минских договоренностей.

"Я бы хотел, чтобы удалось решить эту проблему, и чтобы Россия и Украина нашли способ выполнить Минские договоренности. Я очень этого хочу", - заявил он.

Президент Франции добавил, что "политика ЕС в отношении России выработана коллективно. Она не является результатом давления той или иной страны-члена. Эта политика соответствует нашим общим принципам".

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Интерфакс