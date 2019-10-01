Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 15:31

Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что инициированный ПАСЕ и Комитетом министров СЕ процедура совместного реагирования на невыполнение странами своих обязательств перед организацией начнет работать в январе 2020 года.

"Ваша Ассамблея и комитет министров Совета Европы решили инициировать совместную процедуру. Я хотел бы, чтобы она заработала в январе следующего года", - сказал Макрон, выступая во вторник в ПАСЕ.

По его словам, необходим "эффективный и вызывающий доверие" механизм, который позволил бы гарантировать выполнение каждой страной-членом СЕ выполнение своих обязательств.

Ранее на этой неделе государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален призвала активизировать усилия, направленные на то, чтобы усилить "единство, эффективность и доверие" к СЕ, в частности, посредством запуска этой новой процедуры.

Процедура предусматривает совместную реакцию со стороны ПАСЕ и Комитета министров СЕ в случае нарушение страной-членом своих обязательств.

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