Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 12:52

Брюссель. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Неформальный саммит ЕС в румынском городе Сибиу посвящен будущему совместному проекту Европы, главными вызовами для Евросоюза являются проблема изменения климата и безопасность границ, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Через примерно две недели состоятся европейские выборы. Более чем 400 млн европейских граждан предстоит выбрать при очень ясной альтернативе: будем ли мы и дальше, пусть даже по-разному, строить вместе, улучшая состояние дел, или хотим демонтировать Европу и вернуться к национализму", - сказал Э.Макрон журналистам в Сибиу.

Для него, отметил французский президент, это "совершенно решающий выбор на ближайшие годы". По его словам, перед ЕС при всех его успехах стоит еще множество вызовов.

Он перечислил главные из них. Во-первых, защита климата. Это область, в которой, отметил Э.Макрон, надо идти еще дальше уже взятых Евросоюзом обязательств.

Второе - защита границ и безопасность Европы. Президент Франции считает, что для этого должен быть пересмотрен Шенгенский кодекс.

В-третьих, предстоит задача строительства модели экономического роста и социальной модели завтрашней Европы. В связи с этим Э.Макрон подчеркнул важность работы над цифровыми технологиями и искусственным интеллектом.

Нужна Европа будущего, которая "одновременно защищает безопасность своих граждан и которая очень конкретным образом продвигает социальную конвергенцию", отметил президент Франции.

Неформальный саммит 27 государств-членов ЕС, без Великобритании, обсуждает в четверг в Сибиу стратегические приоритеты Евросоюза на 2019-2024 годы.

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