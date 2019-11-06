Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 12:31

Брюссель. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Решение Ирана начать обогащение урана на объекте в Фордо - в рамках четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) - является контрпродуктивным шагом, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Решение (Ирана - ИФ) возобновить обогащение урана это ошибка", - сказал он.

"Следующие несколько недель будет посвящены тому, чтобы оказать более сильное давление на Иран с целью вернуть его в рамки (СВПД - ИФ)", - добавил президент.

По словам Макрона, не только США, но и Иран решил покинуть СВПД. Однако другие заинтересованные стороны, отметил президент, должны восстановить соглашение в том что касается активности в ядерной сфере, а также договориться по проблеме баллистических ракет и региональной стабильности. Макрон подчеркнул, что Париж уже два года выступает за подобный подход в отношениях с Ираном.

Ранее в среду иранское телевидение сообщило, что специалисты в среду стали закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо в рамках четвертого этапа сокращения Тегераном СВПД.

Решение по Фордо - четвертый шаг Ирана по сокращению ядерных обязательств, рассказал в среду президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".

Иран планомерно сокращает свои обязательства по СВПД с тех пор, как США в 2018 году вышли из СВПД восстановили санкции, снятые с Тегерана в рамках ядерной сделки.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и вместо этого сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

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