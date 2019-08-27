Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 14:01

Париж. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Европа и Россия должны вместе работать над космической стратегией и в сфере кибербезопасности, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В нашей истории мы умели это делать. И в этой космической сфере, насколько я знаю, наши главные союзники - не американцы", - заявил Макрон во вторник, выступая на ежегодной конференции послов Франции.

"Нам надо вместе думать над стратегией в киберобласти", - добавил французский президент, уточнив, что в настоящий момент стороны далеки от такого сотрудничества.

По его словам, сегодня кибератаки осуществляются ежедневно, и необходимо "неустанно пытаться восстановить повестку доверия".

"И нам надо также вести настоящую стратегическую дискуссию, чтобы выстроить условия для технологического суверенитета", - сказал президент Франции.

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