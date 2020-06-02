Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 16:11

Париж. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник приветствовал возобновление работы ресторанов и отелей в стране в рамках второго этапа снятия ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с коронавирусом.

"Открытие кафе, отелей и ресторанов является признаком возвращения радостных дней", - написал французский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что в это сложное время государство продолжит оказывать поддержку этому сильно пострадавшему сектору.

Со вторника во многих регионах Франции, где позволяет эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, заработали бары, кафе и рестораны. В Париже открылись пока только веранды кафе и ресторанов, однако клиентов рестораторы должны рассаживать с соблюдением дистанции, а сотрудники заведений обязаны носить маски.

"Невероятно, что мы наконец-то открываемся, но веранда снаружи - это только малая часть нашего общего размера помещений", - сказал владелец пяти популярных кафе и бистро во французской столице Ксавье Денамюр, чьи слова приводит агентство Associated Press.

Некоторые бары начали принимать своих первых после пандемии клиентов, как только это было разрешено: в полночь.

Помимо ресторанов и кафе, в рамках второго этапа возобновили работу парки и сады, музеи и достопримечательности. В зонах с благоприятной - "зеленой" - эпидемиологической ситуацией также открылись концертные залы и театры, бассейны и спортзалы.

Первый этап снятия ограничения начался во Франции 11 мая. В рамках него граждане страны получили разрешение передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам. Затем это ограничения сняли.

За время пандемии во Франции зарегистрировали почти 190 тыс. случаев заболевания, около 28,8 тыс. человек скончалось.

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