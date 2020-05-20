Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 21:00

(Повтор с исправлением в заголовке)

Париж. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Французские власти разных уровней, включая президента Эмманюэля Макрона, накануне удлиненных по случаю праздника Вознесения Господня выходных настойчиво призвали французов к максимальной санитарной осторожности и превентивному поведению.

"Эпидемия еще не прошла. Не будем ослаблять наших усилий", - написал Макрон в среду вечером в своем твиттере.

Политики называют наступающие в четверг длинные выходные серьезным тестом на возможность дальнейшего сдерживания распространения коронавируса.

Четыре выходных дня при устоявшейся теплой и солнечной погоде будут большим соблазном для французов, чтобы выбраться семьями на морское побережье и в другие традиционные места массового отдыха, и это вызывает обеспокоенность медицинской администрации.

"Нужно, чтобы мы поняли, что сейчас критическая фаза. Изоляция снята, и теперь, если мы вернемся ко всем нашим прежним привычкам, эпидемия возобновится. Привычки надо менять", - заявил в интервью телеканалу BFMTV председатель Высшего совета общественного здравоохранения Франк Шовэн.

Он отметил, что ожидаемые в праздничные выходные массовые передвижения людей являются "причиной обеспокоенности".

Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции отметила продолжающееся уменьшение количества коронавирусных тяжелобольных в реанимационных отделениях.

Накануне Минздрав внес поправку на понижение общего числа смертных случаев среди больных, зараженных коронавирусом, объяснив это устранением ошибки предыдущих дней при пересчете летальных исходов в домах престарелых и медико-социальных учреждениях.

За минувшие сутки во Франции умерли 110 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей среди инфицированных COVID-19 с начала эпидемии достигло 28 тыс. 132.

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