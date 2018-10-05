Макрон написал сообщения в Twitter на армянском языке в память об Азнавуре
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Париж. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, в день церемонии прощания с известным французским певцом армянского происхождения Шарлем Азнавуром, написал "твиты" на армянском языке.
В частности, в своих сообщениях в Twitter он отметил важную роль армянского народа для истории Франции.
"Шарль Азнавур был сыном, послом, другом Армении. Зная трагедию истории, он давал голос тем, кого хотели заставить молчать", - написал Э.Макрон в своем аккаунте в Twitter.
Запись он сделал сначала на армянском языке, а затем - на французском.
Э.Макрон отметил, что по случаю кончины Ш.Азнавура он хотел бы "напомнить о том, чем мы обязаны как нация всем армянам, которые, спасаясь бегством, приехали, чтобы вырастить нашу нацию".
Его слова прозвучали после того, как ранее в пятницу в Париже состоялась официальная национальная церемония прощания с Ш.Азнавуром, на которую приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В ходе церемонии Э.Макрон произнес траурную речь. Он отметил, что в песнях Ш.Азнавура особенно важны слова. "Это слова, затрагивающие прямо наше сердце. Президент Франции.
Ш.Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник от сердечной и дыхательной недостаточности. Его похоронят в субботу в присутствии узкого круга близких ему людей в Монфор-л'Амори в департаменте Ивелин, где покоится часть его семьи.
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Интерфакс