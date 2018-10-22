Макрон напомнил Трампу о важности ДРСМД
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Париж. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом затронул тему ДРСМД, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
В сообщении канцелярии французского президента отмечается, что он "поднял тему будущего ДРСМД".
Кроме того, Э.Макрон "напомнил о важности этого договора, в особенности - для европейской безопасности и для нашей стратегической стабильности".
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Интерфакс