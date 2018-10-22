Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 11:32 22.10.2018 - 11:32

Париж. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом затронул тему ДРСМД, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. В сообщении канцелярии французского президента отмечается, что он "поднял тему будущего ДРСМД". Кроме того, Э.Макрон "напомнил о важности этого договора, в особенности - для европейской безопасности и для нашей стратегической стабильности". ПОСЛЕДУЕТ ***/ 1во мф Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс