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Париж. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом затронул тему ДРСМД, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщении канцелярии французского президента отмечается, что он "поднял тему будущего ДРСМД".

Кроме того, Э.Макрон "напомнил о важности этого договора, в особенности - для европейской безопасности и для нашей стратегической стабильности".

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Интерфакс