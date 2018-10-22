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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 11:56 22.10.2018 - 11:56

Париж. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом затронул тему ДРСМД, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщении канцелярии французского президента отмечается, что он "поднял тему будущего ДРСМД".

Кроме того, Э.Макрон "напомнил о важности этого договора, в особенности - для европейской безопасности и для нашей стратегической стабильности".

Кроме того, Д.Трамп и Э.Макрон обсудили сирийскую тему, а также события вокруг смерти саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Накануне Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Согласно соглашению, стороны должны были уничтожить целый класс баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. км до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 км до 1 тыс. км) дальности. В частности, СССР должен был ликвидировать подобные ракеты, как на европейской, так и на азиатской части своей территории. СССР и США договорились не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. За процессом уничтожения ракет должны были наблюдать инспекторы.

По договору советские власти обязались уничтожить ракеты средней дальности типа РСД-10, Р-12, Р-14 и РК-55, а администрация США - "Першинг-2" и "BGM-109G". Также под действие договора подпадали ракеты малой дальности - советские ОТР-22 и ОТР-23 и американские "Першинг-1А".

К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США - 846 комплексов.

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