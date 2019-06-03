Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 17:23

Париж. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выход Великобритании должен состояться в конце октября, и что больше никаких переносов этой даты быть не должно, сообщают местные СМИ.

"Я думаю, что было бы большой ошибкой затягивать этот процесс ", - сказал глава государства.

По словам Макрона, 31 октября - это "окончательный крайний срок", когда Великобритания должна выйти из ЕС.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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