Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 21:15

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник заявил, что продолжит работать над тем, чтобы добиться политического решения сирийского конфликта.

"Мы продолжим работать над тем, чтобы добиться инклюзивного политического решения в Сирии", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

Макрон добавил, что именно поиск такого решения будет входить в обязанности сирийского конституционного комитета, о формировании которого в ООН сообщили на днях. В комитет должны войти представители как властей, так и оппозиции.

По его словам, Франция "привержена стабильности Сирии". Он также указал на необходимость "свободных выборов" в Сирии, которые позволили "вовлечь весь сирийский народ" и обеспечение безопасности сирийской территории.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!