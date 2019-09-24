Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 21:14

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Москве и Киеву в последние недели удалось добиться прогресса в решении конфликта на востоке Украины, заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг", - сказал Макрон.

"В последние недели мы стали свидетелями прогресса", - подытожил он.

Макрон напомнил, что "в ближайшие недели состоится саммит в нормандском формате на уровне глав государств и правительств".

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