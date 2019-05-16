Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 19:18

Париж. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар встретятся на следующей неделе в Париже для переговоров, сообщают в четверг французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Целью будет обсуждение ситуации в Ливии и условий для возобновления политического диалога... вместе с ООН и нашими партнерами", - говорится в заявлении администрации французского президента.

СМИ напоминают, что ранее премьер-министр признанного ООН ливийского правительства Файез Сарадж обвинял Париж в поддержке Хафтара. Французские власти опровергали эти заявления, заверяя в поддержке Сараджа, но указывая при этом, что Хафтар также играет важную роль в стабилизации обстановки в Ливии.

Ранее в четверг председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте принял Хафтара в Риме. В ходе встречи Конте призвал собеседника остановить наступление на Триполи и перевести решение проблем Ливии в политическое русло.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся с переменным успехом в пригородах ливийской столицы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, больницы в Триполи зарегистрировали 454 погибших и 2154 раненых.

1аю ар

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