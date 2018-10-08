Макрон на этой неделе посетит в Армении саммит франкофонии и почтит память Азнавура
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Париж. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон, как ожидается, в среду вечером прибудет в Армению с двухдневным визитом, сообщает в понедельник газета "Фигаро".
Планируется, что в четверг утром Э.Макрон примет участие в работе саммита франкофонии. Кроме того, в перерывах между рабочими заседаниями президент намерен принять участие в мероприятиях в память о скончавшемся 1 октября французском шансонье Шарле Азнавуре.
Также глава французского государства посетит в четверг мемориальный комплекс в память о жертвах геноцида армян.
На саммит помимо Э.Макрона приедут руководители ряда других стран, в частности, премьеры Канады и Бельгии.
1во ав
Интерфакс