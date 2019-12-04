Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 17:05

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду заявил, что его курс на диалог с Россией не означает, что он забыл об обеспечении безопасности восточноевропейских стран.

"Я ясно сформулировал то, каким образом я хочу вести диалог с Россией, который никоим образом не нацелен на то, чтобы ослабить их (страны Восточной Европы)", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, рассказывая о своих переговорах с лидерами стран Восточной Европы.

По его словам, подобный диалог с РФ необходимо вести при выполнении российской стороной предварительных условий, которые, в частности, касаются таких "замороженных конфликтов", как, например, украинский.

По словам Макрона, при выстраивании диалога с РФ он помнит о необходимости обеспечивать безопасность и стабильность восточноевропейских стран, а также - учитывать их жизненно важные интересы.

Он напомнил, что французские военные постоянно присутствуют в регионе для обеспечения их безопасности.

Макрон также указал на необходимость того, чтобы Европа сама занималась обеспечением своей обороны, а не полагалась на другие страны.

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