Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 12:37

Токио. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Французскому правительству незачем продавать принадлежащие ему акции автомобилестроительного концерна Renault SA, полагает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Ничто в текущей ситуации не располагает к изменению перекрестного владения акциями, структуры управления или доли государства в Renault", - заявил он в ходе визита в Японию перед саммитом G20.

Правительству Франции принадлежит 15% акций Renault, который, в свою очередь, владеет 43,4%-ной долей в Nissan. Nissan является владельцем 15% неголосующих акций в Renault, что ранее неоднократно становилось предметом недовольства руководителей японской компании.

Ранее итало-американская Fiat Chrysler сделала Renault предложение о слиянии, однако переговоры завершились безрезультатно. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, основными противниками слияния выступали французские власти и представители Nissan, которые опасались последствий для их альянса с Renault.

После этого министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что правительство может сократить свою долю в капитале Renault.

Кроме того, Макрон призвал Renault и Nissan укрепить сотрудничество в сфере сокращения расходов и разработки новых технологий.

"Мне бы хотелось, чтобы альянс был стабильным, чтобы он фокусировался на действительно важных вопросах, и чтобы синергия между Renault и Nissan увеличивалась, - приводит слова Макрона Financial Times. - Будущее группы зависит от того, сумеет ли она стать лидером в сфере производства электромобилей и одним из лидеров на рынке самоуправляемых автомобилей. Думаю, что в будущем мы увидим усиление интеграции".

Акции Renault и FCA поднимаются на 0,3% на торгах в четверг, бумаги Nissan в Токио завершили торги ростом на 2,2%.

йй ак ав*

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