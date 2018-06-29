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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 18:24 29.06.2018 - 18:24

Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для него принцип первой страны прибытия мигрантов является одной из важнейших договоренностей по миграции состоявшегося в Брюсселе саммита ЕС.

"С самого начала итальянского политического кризиса был поставлен вопрос, можем ли мы освободить одну из стран (Евросоюза - ИФ) от ее ответственности (по законодательству ЕС - ИФ), что не соответствовало бы дублинским соглашениям. Вчера мы постановили, что соглашения продолжают существовать и действовать и что понятие "страны первого прибытия" не должно быть отменено", - сказал французский президент в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по завершении Европейского совета.

"Тем не менее, - продолжил он, - мы даем ответ с точки зрения солидарности с этой подтвержденной ответственностью через контролируемые центры (приема мигрантов - ИФ) в Европе".

Э.Макрон пояснил, что задачей этих центров является помощь странам первого прибытия в том, чтобы обеспечить при европейском финансировании организацию приема мигрантов, обработку их досье и возврат в страны происхождения лиц, не заслуживающих международной защиты. Сегодня значительная часть этой нагрузки, отметил президент, ложится на принимающую страну.

По его мнению, этот компромисс, достигнутый на саммите, является ответом ЕС на требования Италии.

"Мы не меняем правил международного морского права, мы не меняем правил ответственности, превалирующих в нашем законодательстве, но мы обеспечиваем больше солидарности через эти контролируемые центры, а также больше эффективности по возврату в страны происхождения", - объяснил Э.Макрон.

При этом, отметил французский президент, ЕС ведет работу по модернизации дублинской системы, и важно, что страны Евросоюза договорились о графике быстрого завершения семи соответствующих директив.

"Это, по нашему мнению, приоритет, и если мы хотим финализировать решение комплекса наших проблем, это будет самый эффективный ответ", - сказал президент Франции.

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