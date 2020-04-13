Париж. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил в понедельник соотечественников, что им предстоит ещё не один месяц жить в условиях, когда им угрожает коронавирус COVID-19.
"В итоге мы победим. Однако нам придётся несколько месяцев жить с этим вирусом", - сказал он в ходе обращения к нации.
Макрон напомнил, что ведётся работа как над вакциной, так и над максимально эффективными способами лечения. Сроков завершения этих работ президент не назвал. "Я тоже задаюсь этим вопросом", - сказал Макрон, говоря о том, когда Франция окончательно победит коронавирус, и жизнь полностью вернётся в прежнее русло.
Также он подчеркнул, что COVID-19, судя по всему, переболело "лишь очень незначительное меньшинство населения", и поэтому о коллективном иммунитете, способном остановить распространение заболевания, речи не идёт.
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