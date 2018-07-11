Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 17:03 11.07.2018 - 17:03

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду в ходе саммита лидеров стран-участниц НАТО в Брюсселе не согласился с утверждением президента США Дональда Трампа о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель зависима от России, сообщает агентство "Блумберг".

Отвечая на вопрос, считает ли он, что А.Меркель зависима от России, президент Франции сказал: "Нет".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

В свою очередь канцлер ФРГ заявила, что "сама испытала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом".

"И я очень рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения", - сказала А.Меркель журналистам на саммите НАТО.

1эф во пч

Neuer Inhalt Horizontal Line