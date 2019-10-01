Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 12:55

Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Решение вернуть Россию в ПАСЕ было совершенно правильным, так как дает возможность россиянам лучше отстаивать свои права, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Существовал риск того, что Россия вообще покинула бы Совет Европы. Это бы привело к тому, что россияне лишились бы возможности защищать свои права", - сказал он, выступая во вторник в ПАСЕ.

Макрон подчеркнул, что считает Россию, с географической и исторической точек зрения, частью Европы. Кроме того, он полагает, что на россиян повлиял европейский гуманизм.

Президент Франции отметил, что есть основания критиковать решение о возвращении РФ в ПАСЕ. При этом он призвал помнить, что благодаря Совету Европы у Россиян появилась возможность, например, отстаивать свои интересы в ЕСПЧ. Также это позволило отказаться в РФ от смертной казни.

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