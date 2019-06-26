Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что не должен вмешиваться в судебные разбирательства в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan BV Карлоса Гона.
"Я думаю, что в роли президента Франции вмешиваться публично в судебное дело", - сказал французский лидер в среду на совместной пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ в Токио.
Вместе с тем, он указал, что "привержен презумпции невиновности и соблюдению права на защиту".
Карлос Гон находится под следствием в Японии, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, которые он, однако, отрицает. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил в интервью BFM TV, что французское правительство, владеющее 15%-ной долей Renault, подаст иск в суд против Гона в связи с выявленными тратами холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV).
По сообщениям французских СМИ, по итогам переговоров в Токио лидеры двух стран согласовали пятилетнюю "дорожную карту", нацеленную на двустороннее сотрудничество в различных областях, в том числе в сфере безопасности, космоса и киберпространства.
Президент Франции в настоящее время находится с визитом в Японии. Ожидается, что в четверг его примет император Нарухито, который взошел не престол 1 мая. Затем он отправится в Осаку, где состоится саммит G20.
1вл во