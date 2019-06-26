Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 15:36

(повтор с уточнением во втором абзаце)

Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что не должен вмешиваться в судебные разбирательства в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan BV Карлоса Гона.

"Я думаю, что в роли президента Франции не должен вмешиваться публично в судебное дело", - сказал французский лидер в среду на совместной пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ в Токио.

Вместе с тем, он указал, что "привержен презумпции невиновности и соблюдению права на защиту".

Карлос Гон находится под следствием в Японии, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, которые он, однако, отрицает. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил в интервью BFM TV, что французское правительство, владеющее 15%-ной долей Renault, подаст иск в суд против Гона в связи с выявленными тратами холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV).

По сообщениям французских СМИ, по итогам переговоров в Токио лидеры двух стран согласовали пятилетнюю "дорожную карту", нацеленную на двустороннее сотрудничество в различных областях, в том числе в сфере безопасности, космоса и киберпространства.

Президент Франции в настоящее время находится с визитом в Японии. Ожидается, что в четверг его примет император Нарухито, который взошел не престол 1 мая. Затем он отправится в Осаку, где состоится саммит G20.

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