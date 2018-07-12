Макрон не хочет делать прогнозов на финал ЧМ-2018, так как суеверен
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*** Он отмечает, что при любом результате "победит Европа"
Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что будет поддерживать сборную своей страны в финале Чемпионата мира по футболу в Москве, однако не готов прогнозировать, как закончится встреча.
"Я делаю публичных прогнозов, так как суеверен. В любом случае это будет победа Европы. Все четыре участника полуфиналов - европейские команды", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.
При этом Э.Макрон заверил, что у сборной Франции "будет мощная поддержка" как лично с его стороны, так и со стороны всего французского народа.
В воскресенье на московском стадионе "Лужники" состоится финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018. В финале встретятся сборные Франции и Хорватии. Хорваты впервые в своей истории вышли в финал ЧМ, а у французской команды буде шанс во второй раз в своей истории стать лучшей на планете.
Ожидается, что на матч приедут поддержать национальные сборные главы обоих государства - президент Франции Эмманюэль Макрон и хорватский президент Колинда Грабар-Китарович.
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Интерфакс