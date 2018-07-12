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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 14:11 12.07.2018 - 14:11

*** Он отмечает, что при любом результате "победит Европа"

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что будет поддерживать сборную своей страны в финале Чемпионата мира по футболу в Москве, однако не готов прогнозировать, как закончится встреча.

"Я делаю публичных прогнозов, так как суеверен. В любом случае это будет победа Европы. Все четыре участника полуфиналов - европейские команды", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Э.Макрон заверил, что у сборной Франции "будет мощная поддержка" как лично с его стороны, так и со стороны всего французского народа.

В воскресенье на московском стадионе "Лужники" состоится финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018. В финале встретятся сборные Франции и Хорватии. Хорваты впервые в своей истории вышли в финал ЧМ, а у французской команды буде шанс во второй раз в своей истории стать лучшей на планете.

Ожидается, что на матч приедут поддержать национальные сборные главы обоих государства - президент Франции Эмманюэль Макрон и хорватский президент Колинда Грабар-Китарович.

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