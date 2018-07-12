Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 13:41 12.07.2018 - 13:41

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что не шокирован тем, что президент США Дональд Трамп решил раскритиковать "Северный-поток-2", но отметил, что решение по реализации подобных проектов страны принимают самостоятельно.

"Господин Трамп выразил свою точку зрения. Союзник имеет право высказываться по стратегическим вопросам", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Э.Макрон подчеркнул, что поэтому такие слова Д.Трампа "не шокировали, однако решения (по таким проектам - ИФ) страны принимают суверенно".

Накануне президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на заявление президента США о том, что Германия "полностью контролируется Россией" в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

"Я бы хотела добавить, что я сама испытала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. И я очень рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения", - сказала А.Меркель журналистам на саммите НАТО.

1вл

Neuer Inhalt Horizontal Line