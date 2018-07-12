Макрон не шокирован высказываниями трампа по ФРГ и "Северному потоку-2", но отмечает, что страны принимают решения по таким проектам самостоятельно
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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что не шокирован тем, что президент США Дональд Трамп решил раскритиковать "Северный-поток-2", но отметил, что решение по реализации подобных проектов страны принимают самостоятельно.
"Господин Трамп выразил свою точку зрения. Союзник имеет право высказываться по стратегическим вопросам", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Э.Макрон подчеркнул, что поэтому такие слова Д.Трампа "не шокировали, однако решения (по таким проектам - ИФ) страны принимают суверенно".
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Интерфакс