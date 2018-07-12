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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 13:40 12.07.2018 - 13:40

*** Отмечает, что страны самостоятельно принимают решения по таким проектам

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что не шокирован тем, что президент США Дональд Трамп решил раскритиковать "Северный-поток-2", но отметил, что решение по реализации подобных проектов страны принимают самостоятельно.

"Господин Трамп выразил свою точку зрения. Союзник имеет право высказываться по стратегическим вопросам", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Э.Макрон подчеркнул, что поэтому такие слова Д.Трампа "не шокировали, однако решения (по таким проектам - ИФ) страны принимают суверенно".

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