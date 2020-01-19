Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 16:57

Париж. 19 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наемников в Ливию.

"Я должен заявить о серьезной обеспокоенности, вызванной прибытием в Триполи сирийских и других иностранных наемников. Этому нужно положить конец", - приводит его слова радиостанция "Франс-энфо".

Турция в Ливии поддерживает признанное ООН правительство, находящееся в Триполи. Ему противостоят силы маршала Халифы Хафтара. Ранее в январе поступали сообщения о начале переброске Анкарой военных и ополченцев в Ливию.

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