Париж. 19 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наемников в Ливию.
"Я должен заявить о серьезной обеспокоенности, вызванной прибытием в Триполи сирийских и других иностранных наемников. Этому нужно положить конец", - приводит его слова радиостанция "Франс-энфо".
Турция в Ливии поддерживает признанное ООН правительство, находящееся в Триполи. Ему противостоят силы маршала Халифы Хафтара. Ранее в январе поступали сообщения о начале переброске Анкарой военных и ополченцев в Ливию.
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