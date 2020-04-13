Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 21:21

Париж. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил о необходимости восстановления финансовой и продовольственной независимости страны после завершения кризиса с коронавирусом COVID-19.

"В ближайшие недели нам будет нужно подготовиться к тому, что будет потом. Нам будет нужно восстановить экономику с тем, чтобы вернуть надежду нашим работникам, предпринимателям, сохранить нашу финансовую независимость", - сказал Макрон в ходе обращения к нации.

"Нам будет нужно вновь выстроить независимость Франции в сельском хозяйстве, промышленности и в сфере технологий. И нужно больше стратегической автономии для нашей Европы", - добавил он.

Президент Франции признал, что французский медперсонал, который ведет борьбу с коронавирусом, не получает достойную зарплату. "Сегодня наша страна держится на тех женщинах и мужчинах, заслуги которых оплачиваются так плохо", - сказал Макрон и пообещал решить и эту проблему.

Ранее в понедельник он объявил о продлении режима самоизоляции во Франции до 11 мая.

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