Макрон обещает продолжать оказывать гумпомощь мирному населению в Сирии
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Париж. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж продолжит действия, направленные на оказание гуманитарной помощи населению Сирии.
"Мы продолжим наши гуманитарные действия, направленные на оказание помощи мирному населению в Сирии", - написал французский лидер в Twitter после переговоров с лидерами ФРГ, Турции и России в Стамбуле.
Он также отметил, что главная задача заключается в достижении политического решения сирийской проблемы.
"Мы не должны забывать, что в Сирии идут две войны: первая война - это та, которую мы ведем против террористических группировок, которые нападали на нашу страну, а вторая - это та, которую сирийский режим ведет против своего собственного народа, и которая вынудила миллионы беженцев покинуть свою страну", - написал Э.Макрон.
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Интерфакс