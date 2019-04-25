Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 20:13

Париж. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что выступает за значительное уменьшение подоходного налога для работающих французов.

"Я не хочу повышения налогов. Я хочу их снижения для тех, кто работает, значительного снижения налогов на доходы", - сказал французский лидер на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что уже потребовал от правительства реализовать эту инициативу. Однако Э.Макрон не стал предоставлять никаких конкретных данных относительно того, насколько может быть уменьшен налог.

Глава государства также коснулся пенсионного вопроса, указав на необходимость того, чтобы "пенсионная система была справедливой".

"Работа должна оплачиваться, но и работа, которая была выполнена человеком в прошлом, также должна быть оплачена", - добавил он.

Э.Макрон сообщил, что с 1 января 2020 все пенсии, которые составляют менее 2 тыс. евро, будут проиндексированы с учетом инфляции.

Между тем, в ходе пресс-конференции президент попросили проанализировать результаты его деятельности на посту главы государства с 2017 года.

"Я думаю, что мы можем действовать лучше, я думаю, что и я сам могу действовать лучше. Многое удалось сделать за эти первые два года. Но есть и многие вещи, которые не удалось решить сразу", - сказал Э.Макрон.

"Я предпочитаю нести ответственность, сдерживать свои обещания, принимать решения, которые я считаю правильными", - указал он.

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