Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - К вопросу расширения ЕС нужно относиться серьезно и взвешенно, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я верю - и я неоднократно это говорил - в сильную, суверенную Европу. Но я также верю в сплоченную и ответственную Европу. Страны Балкан, включая Северную Македонию и Албанию, проводят важные реформы, осуществили с большим мужеством перемены, порой глубокие", - сказал Макрон в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания Европейского совета, не достигшего согласия по вопросу о начале переговоров с Тираной и Скопье о вступлении в Евросоюз.

"Но несколько стран (ЕС - ИФ) очевидно сдержанно относятся к тому, чтобы приступить сегодня к переговорам. Франция открыто входит в число этих стран", - сказал французский президент.

Среди причин он назвал незавершенность реформ в странах-кандидатах и неурегулированность отношений с этими странами по ряду проблем, в частности, что касается миграции и уважения правил Евросоюза.

Но если подходить к этому вопросу более глубоко, продолжил Макрон, длительная дискуссия на саммите ЕС в минувший четверг была поучительной с точки зрения того, какой разным государствам ЕС представляется единая Европа.

"Прежде всего, я не считаю, что единственным видом отношений с нашими соседями являются отношения экспансии расширения. Мы (Евросоюз - ИФ), наверное, единственная держава в мире, которая полагает, что политика соседства - это предлагать присоединяться. И все коллективно подписываются под этой идеей. Это странно", - констатировал президент Франции.

По его словам, если союз плохо функционирует в составе 28 или 27 стран, то трудно быть уверенным, что он станет лучше функционировать в расширенном составе.

Макрон считает необходимым, чтобы расширение было эффективным, и не верит в то, что оно может быть таким, когда, начав переговоры со страной-кандидатом, их ведут долгие годы. Это, убежден он, не является хорошим методом.

Кроме того, союз должен, прежде всего, сначала реформироваться сам, так как он еще не всегда един по вопросам стратегического значения. А в такой ситуации нельзя принимать новых членов.

Макрон также считает неверным сущность нынешнего процесса расширения. Он находит его слишком бюрократическим, и, по его мнению, Евросоюз недостаточно инвестируется в странах-кандидатах в плане экономическом, образовательном, лингвистическом, культурном. Это он считает стратегическим подходом, который должен применяться даже не обязательно к странам-кандидатам, но и к странам-партнерам.

И процесс расширения, подчеркнул президент, должен быть явно обратимым, иначе к нему не будет доверия.

Все это надо применить еще до дальнейшего приема новых государств-членов, чтобы потом не быть обвиненными в том, что меняются правила по ходу начатых дискуссий.

"Нам нужно иметь реформированный союз, пересмотренный процесс расширения, настоящий авторитет и стратегическое видение того, чем мы являемся сами и какова наша роль", - резюмировал Макрон.

Объясняя свою позицию во время дебатов по Северной Македонии и Албании на саммите ЕС 17 октября, президент заявил: "У меня существуют разногласия с теми, кто думает, что расширение сегодня является в каком-то смысле теологией Европы. Потому что для некоторых государств-членов реальность в этом. Я считаю, что это глубокая ошибка рассуждения. В любом случае, это не та Европа, которой я хочу".

1ов бп

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