Этот контент был опубликован 5 мая 2019 г. 22:35

Париж. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в воскресенье, что осуждает обстрелы Израиля боевиками сектора Газа.

"Решительное осуждение обстрелов из Газы и солидарность с населением, попавшим под них. Цикл насилия должен прекратиться, и все гражданские лица должны быть защищены", - говорится в записи в "Твиттере" французского президента.

"Франция поддерживает посредническую роль ООН и Египта. Я подтверждаю право Израиля на безопасность и справедливость устремлений палестинского народа", - написал Э.Макрон.

Как сообщалось, боевики палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" (террористическая группировка, запрещена в РФ) осуществили пуски не менее 700 ракет по Израилю. Из них израильской территории достигли не менее 361 ракеты, остальные упали в секторе Газа. 173 ракеты были перехвачены системой противоракетной обороны Израиля "Железный купол", 30 ракет взорвались в густонаселенных кварталах населенных пунктов страны, 181 - в пустынных районах.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

В результате обстрелов в Израиле погибли четыре человека, а в секторе Газа не менее 16.

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