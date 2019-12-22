Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 13:31

*** Решил также после отставки не заседать в Конституционном совете Франции

Париж. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон, которому в минувшую субботу исполнилось 42 года, в разгар протестов против пенсионной реформы в стране отказался от своей будущей пенсии главы государства, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Он не будет получать эту пенсию, предусмотренную законом по завершении своего мандата, так как считает, что этот закон из области обязательственного права должен быть стандартизирован. И следовательно, он не применит его к себе. (...) Мы живем в эпоху, когда выборные лица должны служить примером", - цитирует газета "Паризьен" источник в канцелярии президента республики.

Издание напоминает, что президент является единственным, кто пользуется таким специальным режимом вознаграждения. По закону 1955 года при уходе со своего поста бывшие главы государств получают пожизненную дотацию, эквивалентную зарплате государственного советника - 6220 евро в месяц.

По словам источника, в этом решении Макрона нет саморекламы, а только желание быть последовательным, отказавшись от пожизненной пенсии, на которую он имеет право после завершения мандата в 2022 году. А последовательность требует, чтобы закон 1955 года в дальнейшем не применялся ни к одному из будущих президентов.

Макрон также принял решение в будущем не заседать в Конституционном совете Франции. Бывшие президенты страны являются пожизненными членами этого совета с вознаграждением в 13,5 тыс. евро в месяц.

Об этом решении, ставшем известным во время пребывания Макрона в Кот-д'Ивуаре, объявлено на 17-й день общенационального забастовочного движения против пенсионной реформы во Франции, инициированной президентом.

В интервью в воскресенье радиостанции "Европа 1" национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель посчитал нормальным "положить конец этому виду привилегий" президента, министров и членов парламента.

Лидер коммунистов продолжил: "После того, как он (Макрон) получил 2,4 млн евро за 18 месяцев в банке Ротшильда, за которые заплатил налог на крупное состояние, и, придя к власти, упразднил этот налог, действительно, когда ему будет 45 лет, он сможет обойтись без этой пенсии". "У него достаточно для этого средств", - добавил Руссель.

Пенсионная реформа призвана, в том числе, отменить некоторые "специальные режимы" пенсий за определенные виды работы и стандартизировать их. По мнению нацсекретаря компартии, президентская пенсия - это "не специальный режим, а привилегия".

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