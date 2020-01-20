Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 20:29

Давос. 20 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с лидером США Дональдом Трампом налог на цифровые компании "на полях" Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Нам предстоит продуктивная дискуссия с Дональдом Трампом о налоге на цифровые компании. Мы будем работать вместе над хорошим соглашением, чтобы избежать повышения пошлин", - написал президент Франции в твиттере.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 21 по 24 января, в этом году он сфокусируется на проблеме глобальных климатических изменений. В нем примут участие представителя 118 стран, в том числе 53 главы стран и правительств.

Как сообщают западные СМИ, Трамп прибудет в Давос позднее в понедельник. Участие Трампа в форуме совпадает с новым этапом процедуры импичмента.

1ка ар

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