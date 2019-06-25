Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 19:56

Париж. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщил в своем Twitter журналист парижской "Фигаро" Артур Берда.

"Макрон сегодня поговорил по телефону с иранским президентом Рухани, чтобы избежать опасной эскалации напряженности в регионе", - написал французский журналист со ссылкой на Елисейский дворец.

Он также сообщил, что предусмотрены другие дискуссии с его (Макрона - ИФ) коллегами в ближайшие дни, в частности, "на полях" встречи G20 в Осаке.

1ов де

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