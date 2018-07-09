Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 21:26 09.07.2018 - 21:26

Париж. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Россию на матч сборной его страны по футболу в сопровождении пяти специально отобранных им спутников, сообщает в понедельник телеканал БФМ-ТВ.

Так, вместе с главой французского государства на матч в Санкт-Петербург прибудет бывший нападающий Жан-Пьер Папен. Парижские СМИ отмечают, что в свое время он выступал, в частности за марсельский клуб "Олимпик", за который болеет Э.Макрон.

Также в Россию приедет очень известный во Франции бывший тренер команды "Осер" Ги Ру. Кроме того, президент позвал с собой в Россию писателя Оливье Ге, занимающегося футбольной тематикой. Четвертым приглашенным стал президент футбольного клуба "Сюрен" Сильвен Порто. Именно в этом клубе дебютировал Н'Голо Канте, ныне выступающий за сборную Франции и за английский "Челси".

Пятый участник поездки - мальчик, с которым Э.Макрон общался в августе 2017 года во время посещения спортивного центра.

Полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Бельгии состоится во вторник в Санкт-Петербурге. Э.Макрон на прошлой неделе сообщил, что будет присутствовать на этой встрече.

1во бп

Neuer Inhalt Horizontal Line