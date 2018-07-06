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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 19:20 06.07.2018 - 19:20

Париж. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в матче полуфинала Чемпионата мира, сообщает администрация французского президента.

Елисейский дворец сообщил о визите Э.Макрона после того, как французская сборная в пятницу победила сборную Уругвая в четверть-финальном матче ЧМ-2018 в России со счетом 2:0.

Соперником сборной Франции в следующей игре станет победитель матча Бельгия - Бразилия, который определится вечером в пятницу.

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