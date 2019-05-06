Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 21:21

Париж. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник объявил о введении ряда мер, нацеленных на защиту природы, сообщают местные СМИ.

По словам французского лидера, эти меры направлены на защиту биоразнообразия и борьбу с загрязнением окружающей среды, в частности, с использованием пластика.

После встречи с экспертами ООН по вопросам биоразнообразия в Елисейском дворце Э.Макрон заявил, что для этой цели будут перераспределены бюджетные средства. "Цель в том, чтобы у нас была Земля, пригодная для жизни", - сказал президент Франции.

Он указал, что будет пересмотрен "коренным образом" процесс промпроизводства во Франции. По его словам, Париж будет стремиться к тому, чтобы в течение трех лет полностью отказаться использования глифосата.

Кроме того, Э.Макрон сообщил, что активизирует борьбу с тем, чтобы участки земли сельскохозяйственного назначения передавались для застройки.

Решение президента Франции о ряде мер было принято на фоне публикации доклада ООН, в котором говорится, что около одного из восьми миллионов видов животных и растений могут исчезнуть с лица земли в ближайшее десятилетие.

В докладе отмечается, что в организации пришли к такому выводу, проанализировав изменения в природе за последние 15 лет. Серьезные проблемы касаются как видов, обитающих на суше, так и видов, живущих в океанах, морях и реках. При этом уменьшение численности видов произойдет в ближайшие 10 лет, если их среда обитания не будет восстановлена.

В ООН сообщили, что люди ежегодно сбрасывают в реки и океаны до 400 млн тонн тяжелых металлов, токсичных веществ и других отходов. Это, в частности, привело к тому, что треть мировых рыбных запасов оказалась на грани истощения.

Ожидается, что в 2020 году мировые лидеры проведут в Китае ключевую встречу по вопросу биологического разнообразия под эгидой ООН. Специалисты надеются на принятие международного документа для улучшения ситуации в области защиты вымирающих видов.

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