Макрон похвалил президента Италии за смелось в вопросе формирования правительства
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Париж. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал смелость президента Италии Серджо Маттареллы в решении предложить экономисту Карло Коттарелли сформировать техническое правительство, передает в понедельник сайт газеты "Фигаро".
"Я подтверждаю дружеское отношение и поддержку президенту Маттарелле, перед которым стоит важнейшая задача - институциональная и демократическая стабильность его страны - и он исполняет его с большой смелостью и великим духом ответственности", - сказал Э.Макрон.
Президент Италии поручил К.Коттарелли сформировать временное правительство страны на фоне политического кризиса. Ранее глава государства отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему юристом Джузеппе Конте.
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Интерфакс