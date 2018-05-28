Макрон похвалил президента Италии за смелось в вопросе формирования правительства

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 16:48 28.05.2018 - 16:48

Париж. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал смелость президента Италии Серджо Маттареллы в решении предложить экономисту Карло Коттарелли сформировать техническое правительство, передает в понедельник сайт газеты "Фигаро". "Я подтверждаю дружеское отношение и поддержку президенту Маттарелле, перед которым стоит важнейшая задача - институциональная и демократическая стабильность его страны - и он исполняет его с большой смелостью и великим духом ответственности", - сказал Э.Макрон. Президент Италии поручил К.Коттарелли сформировать временное правительство страны на фоне политического кризиса. Ранее глава государства отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему юристом Джузеппе Конте. мм во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс