Макрон по итогам переговоров с Путиным: мы собираемся оставаться в рамках СВПД, соглашение будет сохранено в том виде, в котором было подписано в 2015 году
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Санкт-Петербург. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Франция и Россия едины во мнении о необходимости сохранеия сделки по Ирану, несмотря на выход из нее США, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.
"Та информация (о выполнении Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки - ИФ), которая нам поступила из Ирана в последние дни была позитивной. И тут у нас с президентом Путиным единая позиция - необходимо сохранить эту базу, данные рамки, которые необходимы для региональной безопасности", - сказал Э. Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владмиром Путиным.
1йэ гс
Интерфакс