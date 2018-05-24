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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 21:05 24.05.2018 - 21:05

Санкт-Петербург. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Франция и Россия едины во мнении о необходимости сохранеия сделки по Ирану, несмотря на выход из нее США, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

"Та информация (о выполнении Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки - ИФ), которая нам поступила из Ирана в последние дни была позитивной. И тут у нас с президентом Путиным единая позиция - необходимо сохранить эту базу, данные рамки, которые необходимы для региональной безопасности", - сказал Э. Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владмиром Путиным.

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