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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 21:18 24.05.2018 - 21:18

Санкт-Петербург. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил не расширить, а дополнить СВДП.

"Я никогда не подвергал сомнению Соглашение от 14 июля 2015 года, я думаю, что это хорошее соглашение о нынешних ядерных программах и действиях Ирана, и поэтому так важно его сохранить. Никаких улучшенных, более эффективных предложений по этой теме я, честно говоря, не слышал", - сказал лидер Франции на брифинге по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Он отметил при этом: "Что я предлагаю - дополнить существующее соглашение".

По словам Э.Макрона, еще в сентябре 2017 года на Генассамблее ООН он предлагал "начать этот процесс и таким образом рассмотреть вопрос о ядерной программе после 2025 года, вопрос о программе баллистических ракет и в целом о деятельности Ирана в регионе".

Президент Франции считает, что "для работы по этим трем дополнениям необходимо завоевать доверие Ирана". "Это будет возможно, если мы будем сохранять приверженность уже существующим договоренностям. Конечно, если 10 лет ведутся переговоры, а потом через такой короткий срок этот договор уничтожается, это несерьезно", - сказал Э.Макрон.

"Мы оба согласны относительно следующего: мы сохраняем свою приверженность Соглашению от 2015 года, мы готовы продолжить переговоры с Ираном по дополнительным вопросам. Мы оба согласны, что прежде всего необходимо сохранить эффективность этих рамок 2015 года, чтобы продолжать работу", - подчеркнул глава Франции.

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