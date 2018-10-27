Макрон прибыл в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу прилетел в Стамбул для участия в четырехстороннем саммите по Сирии, сообщает агентство "Анадолу".
По данным агентства, самолет, на борту которого находился французский лидер, приземлился в международном аэропорту Ататюрка.
Таким образом, в настоящий момент все участники встречи лидеров России, Турции, Франции и ФРГ находятся в Стамбуле.
1эф яч
Интерфакс