Макрон прибыл в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии

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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 13:28 27.10.2018 - 13:28

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу прилетел в Стамбул для участия в четырехстороннем саммите по Сирии, сообщает агентство "Анадолу". По данным агентства, самолет, на борту которого находился французский лидер, приземлился в международном аэропорту Ататюрка. Таким образом, в настоящий момент все участники встречи лидеров России, Турции, Франции и ФРГ находятся в Стамбуле. 1эф яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс