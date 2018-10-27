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Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу прилетел в Стамбул для участия в четырехстороннем саммите по Сирии, сообщает агентство "Анадолу".

По данным агентства, самолет, на борту которого находился французский лидер, приземлился в международном аэропорту Ататюрка.

Таким образом, в настоящий момент все участники встречи лидеров России, Турции, Франции и ФРГ находятся в Стамбуле.

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Интерфакс