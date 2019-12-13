Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 16:40

Брюссель. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Первым приоритетом участников саммита ЕС в Брюсселе, вызвавшим продолжительные дискуссии европейских лидеров накануне, был вопрос о климате - с целью сделать Европу континентом "углеродного нейтралитета" к 2050 году, заявил в пятницу журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В этом смысл "зеленой сделки" ("Европейского зеленого пакта" - ИФ), представленной (председателем Еврокомиссии - ИФ) Урсулой фон дер Ляйен в среду (11 декабря - ИФ), которая отмечена очень важным прогрессом", - сказал французский президент на пресс-конференции по завершению Европейского совета.

Макрон приветствовал эти шаги Европейской комиссии и законодательную программу, предложенную в четверг вниманию европейских лидеров.

Из представленных предложений президент выделил, в частности, "механизм компенсации углерода на границе, то есть углеродную пошлину на импортированный продукт".

"Объясняя более ясным языком, это означает, что любой импортируемый продукт, который (произведен - ИФ) без соблюдения наших правил на предмет эмиссии (парниковых газов - ИФ), подпадет под компенсационный механизм, повышающий цены, чтобы избежать "экологического демпинга", - отметил Макрон.

По его словам, "это очень важный элемент".

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