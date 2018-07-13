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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 11:57 13.07.2018 - 11:57

Париж. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует прибыть в Россию на финал ЧМ-2018 в сопровождении двух игроков, из-за травм не попавших в состав французской сборной, сообщает в пятницу парижская радиостанция "Эроп-1" со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющейся у нее информации, в состав делегации, которая будет сопровождать Э.Макрона, включены защитник лондонского Арсенала Лоран Косельни и полузащитник марсельского "Олимпика" Димитри Пайет. Оба считались серьезными претендентами на попадание в сборную, но в итоге получили травмы и не поехали на Чемпионат мира.

Ожидается, что в Москву на матч между командами Франции и Хорватии приедут поддержать национальные сборные главы обоих государств - Эмманюэль Макрон и хорватский президент Колинда Грабар-Китарович.

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