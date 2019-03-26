Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 13:12

Париж. 26 марта. ИНТЕРФАКС - В ходе четырехсторонней встречи в Париже с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и председателя КНР Си Цзиньпина французский лидер призвал Китай уважать единство Европы, сообщают французские СМИ.

"Мы уважаем Китай и рассчитываем на диалог и сотрудничество, и мы ждем, что наши крупнейшие партнеры будут уважать единство Европы", - заявил Э.Макрон на совместной пресс-конференции четырех лидеров.

"У нас есть расхождения, и очевидно, что в истории человечества власть всегда сопровождается соперничеством, никто из нас не наивен. Но важно, чтобы сохранялось уважение к европейскому единству", - добавил он.

Председатель КНР Си Цзиньпин со своей стороны заявил, что процветающая Европа "входит в картину многополярного мира", к которому стремится Китай.

А.Меркель в свою очередь отметила, что ЕС "рассчитывает на определенную роль в инициативе по созданию нового Шелкового пути".

Ж.-К. Юнкер указал на положительные стороны конкуренции между ЕС и Китаем, подчеркнув, что у европейских компаний должны быть те же возможности на китайском рынке, что и у китайских компаний в Европе.

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